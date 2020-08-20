Ще одна європейська країна готова прийняти Навального на лікування



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Лікар Навального хоче евакуювати його до Європи

У Німеччині дуже стурбовані ситуацією з Навальним

Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів у резиденції Форт Брегансон, що поблизу французького Тулона.

«Ми, звісно, надамо йому (Навальному – ред.) всю необхідну медичну допомогу, в тому числі в німецьких клініках, але таке бажання має надійти звідти (з РФ - ред.)», – сказала канцлер.

Нині ж, за її словами, надзвичайно важливо якнайшвидше з’ясувати усі обставини цієї події. Меркель зазначила, що в Німеччині дуже стурбовані ситуацією з Навальним.

У МЗС ФРН також висловили стурбованість і зазначили, що завданням наразі є провести вичерпне, прозоре та достовірне розслідування причин раптового погіршення здоров’я Навального.

В зовнішньополітичному відомстві також звернули увагу на те, що Олексій Навальний – «без сумніву, один із найвідоміших, найвпливовіших та голосніших противників корупції в Росії; він неодноразово виступав як критик російського уряду. Його політична робота та його розслідування щодо корупції, в яких йому неодноразово заважають, є важливими для прозорості демократії та для життєдіяльності громадянського суспільства в Росії».

Нагадаємо, Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.

Джерело: Укрінформ