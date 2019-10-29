Під Офісом Зеленського розпочалась акція «Ні кроку назад!» трансляція



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Активісти закликали людей взяти з собою на мітинг жовтий скотч

Сьогодні в Києві о 19 годині на вулиці Банковій, біля Офісу президента розпочалась акція «Ні кроку назад!». Рух опору капітуляції вимагає негайно припинити відведення українських військ з Донбасу.

«Відступ з Золотого – перший крок до капітуляції! День-два – і в Золоте, яке поки-що контролюється українською стороною, зайде «рускій мір». Судячи зі слів Міністра закордонних справ Вадима Пристайка, «відведення ЗСУ з смт. Золоте вже почалося і завершити його влада планує за декілька діб». А потім планує зробити те саме й у Петровському», - повідомили сьогодні активісти в анонсі до акції та закликали прийти на протест ввечері.

«При цьому штаб Операції Об’єднаних сил доповів, що на ділянці №2, де має відбутися відведення ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 5 обстрілів з боку російських окупантів. Отже, влада обманює: відступ військ почалося попри те, що команда президента обіцяла, що цього не відбудеться, доки 7 діб поспіль Росія не дотримуватиметься режиму тиші;

Влада зраджує: українські громадяни залишені напризволяще. Ані нацгвардія, ані поліція просто не зможуть адекватно відповісти окупантам, бо не мають для того відповідної зброї.

Це, безумовно, здача української території. Здача без бою. Здача заради того, щоб президент мав змогу чимшвидше в рамках «нормандського саміту» отримати можливість бути приниженим главою держави-агресора.

Такі дії – порушення Конституції України. За це організаторам відступу ЗСУ може світити 111 стаття карного кодексу – «державна зрада». Й ми точно спитаємо за це у президента 21 листопада на Віче!

А сьогодні приходьте під Офіс президента на 19:00 і обов’язково візьміть з собою жовтий скотч!», - йдеться в повідомленні активістів Руху.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.