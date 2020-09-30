У США губернаторам штатів розішлють 150 млн тестів на коронавірус



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Новий тест був розроблений компанією Абботт та може показати результат уже через 15 хвилин, він найбільш точний у перший тиждень появи симптомів

Новий тест розміром з кредитну картку може виявити коронавірус за хвилини без залучення лабораторі

Білий дім вирішив розіслати 150 млн швидких тестів на Covid-19 губернаторам штатів. Про це повідомляє Голос Америки в середу, 30 вересня.

Зазначається, що новий тест розміром з кредитну картку може виявити коронавірус за хвилини без залучення лабораторії. «Крім шкіл, частину тестів надішлють у віддалені регіони і громади, де ускладнений доступ жителів до медичного обслуговування», – йдеться у повідомленні.

Журналісти наголошують, що новий тест був розроблений компанією Абботт та може показати результат уже через 15 хвилин, він найбільш точний у перший тиждень появи симптомів.

«Простіше бути майже не може. Треба капнути 6 крапель речовини на цей шматок паперу. Далі ватною паличкою беремо зразки з носа. Не треба глибоко занурювати паличку, майже в мозок, як було раніше. Все просто. Потім торкнутися паличкою розчину, прокрутити тричі. Далі чекаєте 15 хвилин на результат», – заявили в Міністерстві охорони здоров'я США.

Нагадаємо, що раніше в США розробили домашній експрес-тест на коронавірус. Це перший тест, який буде проводитися повністю в домашніх умовах і займе всього 15 хвилин.

Як повідомляло видання Reuters, кожні 16 секунд у світі від коронавірусу помирає одна людина.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 30 жовтня коронавірусом інфікувалися 33844178 людей. Загалом від початку пандемії одужало 25148403, а кількість померлих зросла до 1012659 людей.