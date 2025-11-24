Головна Країна Політика
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Якби проходили вибори до Верховної Ради. У топ-5 соціологів увійшли Залужний, Буданов і Білецький
Опитування провели 10–16 жовтня 2025 року
Опитування показує зростання популярності навколо представників Сил оборони

Якби в Україні найближчим часом проводили вибори до Верховної Ради, у першій пʼятірці партій, які б здолали прохідний барʼєр, одразу три повʼязані із представниками Сил оборони. Про це свідчать дані соцопитування Socis за 10−16 жовтня, повідомляє NV.

За «блок Залужного» проголосували б 27,8% опитаних, за «блок Зеленського» – 21,3%. Блок лідера «ЄС» Петра Порошенка мав би підтримку у 8,8%, «блок» керівника ГУР Кирила Буданова – 7,4%, «блок» командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького – 6,5%.

Білецький наразі єдиний командир військового зʼєднання, чия умовна політична сила здолала б прохідний барʼєр на парламентських виборах. Його високий рейтинг експерти повʼязують із авторитетом у війську, наявністю політичного досвіду і результативністю Третього корпусу, який Білецький розбудував на досвіді Третьої штурмової бригади. Політолог Ігор Рейтерович називав Третій корпус – державою і мініатюрі, але ефективною, адже в ній немає корупції.

Загалом було опитано 2 тис. респондентів на всіх підконтрольних уряду територіях. Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI).

