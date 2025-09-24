Головна Світ Соціум
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
Німеччина посилює захист від безпілотників і уряд готує нові заходи

За даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Більшість інцидентів (близько 90%) трапляються в районах, що прилягають до аеропортів, що створює серйозну загрозу для безпеки польотів. За словами представника компанії Fraport AG, яка управляє аеропортом Франкфурта, такі польоти можуть завдати значних економічних збитків. 

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт має намір посилити систему захисту від безпілотників, об'єднавши можливості поліції та військових. У Німеччині запуск безпілотників над аеропортами є кримінальним злочином, за який передбачено покарання до 10 років ув'язнення.

Колишній полковник Ральф Тіле, президент EuroDefence, зазначив, що Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів, промислових підприємств і міст. Метою є створення цифрових копій критичної інфраструктури для можливих диверсій або атак.

Поліція визнає, що їй важко відрізнити шпигунський дрон від пристрою для хобі. Питання про шпигунство розглядається лише в рамках розслідування.

Представник компанії Fraport AG, яка управляє аеропортом Франкфурта, пояснює, що спільно з владою вживаються кадрові, організаційні та технічні заходи для раннього виявлення та захисту від безпілотників.

Якщо безпілотники потрапляють у зону безпеки, DFS приймає рішення щодо необхідності обмеження або навіть припинення польотів. «Подібні інциденти становлять серйозну загрозу безпеці повітряного руху, а також можуть завдати значних економічних збитків», – заявив пресекретар компанії Fraport AG.

Запуск безпілотників над аеропортами вважаються у ФРН кримінальним злочином, який карається тюремним ув'язненням на строк до 10 років. Цього року поліція зловила чотирьох операторів дронів, розпочато розслідування, повідомив представник відділу корпоративної безпеки Fraport AG Гвідо Земп.

Аеропорти, як-от у Франкфурті, вже вживають організаційних і технічних заходів для виявлення безпілотників. У разі виявлення дронів DFS може обмежити або повністю припинити польоти.

Уряд Олафа Шольца планував внести поправки до закону, щоб дозволити збройним силам допомагати поліції в боротьбі з безпілотниками, однак через зміну уряду поправка не була прийнята. Федеральне міністерство внутрішніх справ підтвердило, що уряд зараз працює над цим питанням.

До слова, після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери. Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.

Теги: обмеження Німеччина аеропорт розслідування безпілотник росія дрон поліція

