Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
фото з відкритих джерел

Німецька поліція не має технічних засобів для боротьби з дронами

Німеччина не має законних повноважень для знищення російських дронів у своєму повітряному просторі, оскільки конституція країни забороняє використання військових сил для забезпечення внутрішньої безпеки. Це обмеження, закладене ще після Другої світової війни, покликане запобігти зловживанню владою та воєнній диктатурі, що було характерно для нацистського режиму. Про це в інтерв'ю Politico заявив голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп, пише «Главком».

За його словами, Німеччина наразі не має змоги адекватно реагувати на гібридні загрози, як-от атаки дронів, оскільки ці інциденти не кваліфікуються як повноцінне військове вторгнення. За чинним законодавством, Бундесвер може збивати безпілотники лише поблизу військових баз та об'єктів.

Рьовекамп підкреслив, що це положення конституції потребує негайного перегляду, оскільки у нинішніх умовах Німеччина залишена без можливості ефективно протистояти новим загрозам. Водночас поліція не має технічних засобів для боротьби з дронами: федеральна поліція та поліцейські сили на місцях не оснащені засобами, здатними нейтралізувати безпілотники.

До слова, таблоїд Bild повідомляв, що над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони. 

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Росія може бути причетною до серії нещодавніх польотів дронів над територією країни. За його словами, вторгнення у повітряний простір ЄС набули безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть показники часів холодної війни. П

Нагадаємо, обидві злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Мюнхена було закрито вже вдруге менш ніж за 24 години через нові спостереження дронів. 

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися. 

Як писав портал Bild, безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.

