Канцлер Німеччини пообіцяв оснастити Україну далекобійною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фрідріх Мерц: «Ми зробимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю»
фото: AP

Мерц не дав прямої відповіді, чи постачатиме Німеччина Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Шведський журналіст запитав, чи постачатиме Німеччина Україні ракети Taurus, однак Мерц не дав прямої відповіді. «Ми місяцями інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів далекобійного вогню, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння», – сказав політик.

Німецький канцлер додав, що має залишатись певна невизначеність для російської сторони щодо обсягу військової допомоги Україні. «Ми зробимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю, і ця кількість збільшиться в найближчі тижні та місяці, якщо це буде необхідно», – зазначив він.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на 3 млрд євро наступного року.

Як повідомлялося, Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

До слова, The Telegraph писав, що Німеччина активно повертається до ролі одного з провідних військових лідерів Європи на тлі російської агресії проти України. У межах значних реформ, започаткованих канцлером Фрідріхом Мерцом, цього року Берлін повністю зняв усі фінансові обмеження, які стосувалися оборонного сектору. Мета цієї політики – сформувати одну з найбільш потужних армій на європейському континенті.

Теги: Німеччина Фрідріх Мерц озброєння

