ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї

Євросоюз запускає спеціальну платформу для подолання дефіциту робочої сили в ОПК

Європейський Союз зіткнувся із серйозною проблемою у своїх планах масового переозброєння: оборонний сектор не може набрати кваліфікований персонал достатньо швидко, щоб задовольнити зростаючі потреби блоку. У відповідь на це Європейська комісія представила план, що передбачає перекваліфікацію до 600 тис. працівників для роботи в оборонній промисловості. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Масштабний план підвищення кваліфікації є частиною дорожньої карти трансформації оборонної промисловості ЄС.

Необхідність перекваліфікації такої значної кількості людей підкреслює гостроту проблеми з нестачею кваліфікованої робочої сили. За словами анонімного чиновника Єврокомісії, це стало «серйозною перешкодою». «Нам необхідно забезпечити навички, які потрібні для оборони. Нестача кваліфікованих кадрів призвела до жорсткої конкуренції як всередині галузі, так і, звісно, ​​між секторами» – зазначив чиновник у коментарі Euronews.

Ситуація є частково результатом десятиліть недостатнього інвестування в оборонний сектор з боку держав-членів ЄС.

Для прискорення нарощування виробничих потужностей Єврокомісія також анонсувала створення так званої «Платформи талантів». Ця платформа має на меті підтримувати стажування на малих і середніх підприємствах (МСП) подвійного призначення, оборонній промисловості, стартапах та скейлапах.

Мета Євросоюзу – переозброїтися європейським обладнанням до кінця десятиліття. За оцінками Брюсселя, до цього часу Росія може мати потенціал для нападу на іншу європейську країну, що робить швидкий розвиток власної оборонної бази критично важливим.

