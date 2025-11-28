Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Німецькі прокурори підозрюють українця у встановленні вибухівки на трубопроводах у Балтійському морі

Екстрадованого українця Сергія Кузнєцова було заарештовано у Німеччині. Його підозрюють у причетності до підриву російських газогонів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

«Слідчий суддя Верховного федерального суду 28 листопада виконав ордер на арешт щодо громадянина України Сергія Кузнєцова», – йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на екстрадицію Кузнєцова до Німеччини та заявив, що Офіс омбудсмена звернувся до німецьких колег із проханням приділити цій справі «особливу увагу» та стежити за дотриманням прав українця.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Згодом стало відомо, що Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. 27 листопада Сергія Кузнєцова було доправлено до Німеччини гелікоптером.

До слова, Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.