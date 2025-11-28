Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
27 листопада Сергія Кузнєцова було екстрадовано з Італії до Німеччини
фото: Reuters

Німецькі прокурори підозрюють українця у встановленні вибухівки на трубопроводах у Балтійському морі

Екстрадованого українця Сергія Кузнєцова було заарештовано у Німеччині. Його підозрюють у причетності до підриву російських газогонів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

«Слідчий суддя Верховного федерального суду 28 листопада виконав ордер на арешт щодо громадянина України Сергія Кузнєцова», – йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на екстрадицію Кузнєцова до Німеччини та заявив, що Офіс омбудсмена звернувся до німецьких колег із проханням приділити цій справі «особливу увагу» та стежити за дотриманням прав українця.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Згодом стало відомо, що Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. 27 листопада Сергія Кузнєцова було доправлено до Німеччини гелікоптером.

До слова, Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

Читайте також:

Теги: Німеччина арешт Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
Сьогодні, 11:15
Наразі в притулку «Тегелі» мешкає 1,5 тис. українців
Берлін планує закрити найбільший притулок для біженців. Німецькі ЗМІ назвали причину
3 листопада, 13:26
Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
13 листопада, 15:16
У Німечинні спостерігається велика кількість прибулих українських чоловіків віком 18-22 роки
«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців
17 листопада, 12:22
Клінгбайль наголосив на необхідності стабілізації промислових потужностей у Китаї
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
17 листопада, 14:28
Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що українці будуть зобов’язані шукати роботу та працювати
Німеччина планує провести реформу соцдопомоги для українських біженців. Яких змін чекати
18 листопада, 11:29
Проти затриманих відкрито провадження за порушення правил громадського порядку
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
24 листопада, 20:42
Оборонний сектор ЄС не встигає за темпами переозброєння блоку
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
20 листопада, 18:27
Бундесполіція стає жертвою агресії та які соціальні фактори викликають насильство
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
Сьогодні, 09:22

Політика

Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)
Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах

Новини

У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua