Мерц прокоментував свої слова про мігрантів, які спровокували скандал

Фрідріх Мерц уточнив, що його слова про вплив мігрантів стосувалися не зовнішності людей, а змін у містах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що його попередня заява про «зміну вигляду міст» могла бути неправильно зрозуміла. Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD.

«Ймовірно, мені потрібно було раніше сказати, що саме я мав на увазі. Сьогодні я, мабуть, зробив би це інакше», – сказав він 8 грудня в ефірі телеканалу ARD.

Як пояснив Мерц, його слова не стосувалися зовнішності конкретних людей. «Нам потрібна міграція, нам потрібна імміграція, (іноземних фахівців потребує. - Ред.) вся медична сфера, сфера догляду за хворими та літніми людьми, багато інших сфер», – зазначив він.

Мерц мав кілька днів, щоб пояснити своє скандальне зауваження про недоліки вигляду німецьких міст та мегаполісів та вплив на це мігрантів. Минулого вівторка під час візиту до Потсдама канцлер говорив про посилення міграційної політики свого уряду.

Він заявив, що боротьба з нелегальною міграцією триватиме. Але потім додав ще одну фразу, яка й досі викликає бурхливі суперечки: «Але ми досі маємо цю проблему у міському середовищі, і тому міністр внутрішніх справ зараз працює над тим, щоб уможливити і здійснити депортації в дуже великих масштабах».

«У німецьких містах є проблеми. Це – рівень злочинності, домагання, зокрема й сексуальні, сміття та загальне занедбання. Особливо це відчувається ввечері та вночі. Але якщо Мерц заявляє, що не збирається відмовлятися від своїх слів, то, на його думку, винні в усьому цьому переважно мігранти. Біженці. Адже саме зменшення кількості біженців - головна мета політики, яку, за дорученням канцлера, проводить міністр внутрішніх справ Александер Добріндт», – йдеться у повідомленні.

Канцлер додав, що Німеччина має залишатися країною, відкритою для іммігрантів, «які хочуть тут працювати, хочуть тут жити, і які хочуть та можуть інтегруватися». Проте, за його словами, у ФРН є багато «повністю занедбаних» міст: «І ми повинні це змінити. Ті, хто хочуть жити в Німеччині, повинні дотримуватися правил. А якщо вони цього не роблять, то мають поїхати».

Нагадаємо, що Мерц подав сотні заяв про порушення кримінальних справ через публічні образи та наклеп на його адресу в інтернеті. Серед фраз, які стали приводом для звернень до поліції та прокуратури, були, зокрема, «маленький нацист» і «брудний п'яниця».