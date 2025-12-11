Головна Світ Політика
Невпізнані дрони над Німеччиною: секретні звіти показали, до чого тут Росія

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Масові прольоти дронів у Німеччині збігаються з курсуванням російських вантажних суден
Німецькі медіа виявили 1,9 тисяч прольотів невідомих дронів у 2025 році, які збігалися з маршрутами вантажних суден, пов’язаних із Росією

Розслідування видань Bild, Welt та Axel Springer Academy виявило зв’язок між численними прольотами невідомих дронів над Німеччиною та маршрутами вантажних суден, які безпосередньо пов’язані з Росією. Про це повідомляє Bild. 

У розпорядженні журналістів опинилися секретні звіти німецьких силових відомств, згідно з якими з початку року зафіксували понад тисячу інцидентів з 1,9 тисячі невідомих дронів. Більшість із них помічають увечері, нерідко йдеться про групові прольоти. Найчастіше дрони з'являлися над військовими об'єктами, полігонами НАТО і критичною інфраструктурою.

 Аналіз навігаційних треків суден, які були в ті самі години в районах активності дронів, виявив збіги. Один із прикладів – російське суховантажне судно Lauga, поблизу якого 16 травня німецькі поліцейські помітили сім дронів. За кілька днів судно прибуло до Бельгії, де його оглянули, але нічого не виявили.

До цього Lauga довго стояло в сирійському місті Тартус, де розташована велика російська військова база, а після перевірки вирушило до Санкт-Петербурга, у термінал, пов'язаний із «Росатомом», який, згідно з витоками, має власні дрони.

Схожі ситуації склалися із суднами HAV Snapper і HAV Dolphin, які формально належать норвезькій компанії, але багаторазово проходили обслуговування на верфі «Преголь» у російському Калінінграді.

У періоди курсування цих двох суден Німеччина фіксувала масові прольоти дронів над Кільською бухтою, де розташовані військові об'єкти. Екіпаж HAV Dolphin виявився повністю російським, а перевірка німецької поліції була, як визнали джерела, «радше символічною».

Європейські спецслужби, відповідаючи на запит журналістів, заявили, що розглядають HAV Snapper і HAV Dolphin як судна, котрі з високою ймовірністю діють в інтересах Росії.

Нагадаємо, що 24 вересня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) повідомила, що у 2025 році в небі над Німеччиною зафіксували 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози». За його словами, збройні сили не будуть збивати безпілотники скрізь, де б вони не з’явилися.

Німеччина не має законних повноважень для знищення російських дронів у своєму повітряному просторі, оскільки конституція країни забороняє використання військових сил для забезпечення внутрішньої безпеки. Це обмеження, закладене ще після Другої світової війни, покликане запобігти зловживанню владою та воєнній диктатурі, що було характерно для нацистського режиму.
  

