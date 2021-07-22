Німеччина закликала Україну прийняти «формулу Штайнмаєра»
Україну німці закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра до свого законодавства
Німеччина закликала Україну імплементувати у своє законодавство «формулу Штайнмаєра». Така заява з'явилася сьогодні на сайті МЗС Німеччини.
У ній йдеться про те, що незважаючи на режим припинення вогню на Донбасі, йдуть активні бойові дії і зростають втрати.
МЗС Німеччини підкреслює, що в кінці 2019 року було узгоджено додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ і Москву закликали виконувати свої зобов'язання.
«Закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року. Так вдасться досягти помітних поліпшень для жителів сходу України», – йдеться в заяві.
Від Росії просять більше конструктиву щодо вирішення конфлікту - йдеться про відкриття КПВВ, розмінування території і відведення важкого озброєння.
При цьому Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра у своє національне законодавство.
Також у заяві зазначили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. У Берліні додали, що Німеччина і Франція продовжать роботу довгостроковим врегулюванням конфлікту.
Як відомо, Формула Штайнмаєра передбачає, що спочатку на Донбасі проходять вибори, а потім Києву передається контроль над кордоном.
Нещодавно Ангела Меркель знову заговорила про реалізацію «формули Штайнмаєра».
Перед цим голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».