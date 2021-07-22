  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Німеччина закликала Україну прийняти «формулу Штайнмаєра»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Гаас - Німеччина закликала Україну прийняти «формулу Штайнмаєра»
    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Гаас
    Фото: dpa-international.com

    Україну німці закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра до свого законодавства

    Німеччина закликала Україну імплементувати у своє законодавство «формулу Штайнмаєра». Така заява з'явилася сьогодні на сайті МЗС Німеччини.

    У ній йдеться про те, що незважаючи на режим припинення вогню на Донбасі, йдуть активні бойові дії і зростають втрати.

    МЗС Німеччини підкреслює, що в кінці 2019 року було узгоджено додаткові заходи щодо зміцнення режиму тиші. Київ і Москву закликали виконувати свої зобов'язання.

    «Закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року. Так вдасться досягти помітних поліпшень для жителів сходу України», – йдеться в заяві.

    Від Росії просять більше конструктиву щодо вирішення конфлікту - йдеться про відкриття КПВВ, розмінування території і відведення важкого озброєння.

    При цьому Україну закликають перенести так звану формулу Штайнмаєра у своє національне законодавство.

    Також у заяві зазначили, що представники ОБСЄ повинні отримати повний доступ до всієї території Донбасу. У Берліні додали, що Німеччина і Франція продовжать роботу довгостроковим врегулюванням конфлікту.

    Як відомо, Формула Штайнмаєра передбачає, що спочатку на Донбасі проходять вибори, а потім Києву передається контроль над кордоном.

    Нещодавно Ангела Меркель знову заговорила про реалізацію «формули Штайнмаєра».

    Перед цим голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».

    Читайте також:
    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Німеччина вибори війна розмінування Україна озброєння формула Штайнмаєра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина закликала Україну прийняти «формулу Штайнмаєра»