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    У Парижі відкрився Діснейленд, який через пандемію не працював вісім місяців

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    17 червня Діснейленд відкрився для відвідувачів - У Парижі відкрився Діснейленд, який через пандемію не працював вісім місяців
    17 червня Діснейленд відкрився для відвідувачів
    Скріншот з відео Reuters

    Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски

    Закритий через пандемію Covid-19 паризький Діснейленд відкрився через вісім місяців простою. При цьому на території тематичного парку діють обмеження. Про це пише Reuters.

    Повідомляється, що 17 червня Діснейленд відкрився для відвідувачів. У той же час аніматори в костюмах мультяшних персонажів через обмеження не можуть традиційно обіймати відвідувачів для селфі й тримаються на відстані.

    Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.

    За словами гендиректора паризького Діснейленду Наташі Рафальскі, його відкриття стало переломним моментом для всього туристичного і готельного сектора Франції, який виходить з пандемії.

    Раніше у травні стало відомо, що тематичний парк Діснейленд у Парижі готується до відкриття з 17 червня після того, як зупинив свою роботу ще восени через пандемію коронавірусу

    Парк розташований у Марн-ла-Валле. Він є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня через карантинні обмеження. У паризькому Діснейленді працює близько 17 тисяч осіб.

    Теги: відпочинок Франція Париж туризм карантин парк коронавірус
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    У Парижі відкрився Діснейленд, який через пандемію не працював вісім місяців