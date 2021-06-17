У Парижі відкрився Діснейленд, який через пандемію не працював вісім місяців

Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски

Закритий через пандемію Covid-19 паризький Діснейленд відкрився через вісім місяців простою. При цьому на території тематичного парку діють обмеження. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що 17 червня Діснейленд відкрився для відвідувачів. У той же час аніматори в костюмах мультяшних персонажів через обмеження не можуть традиційно обіймати відвідувачів для селфі й тримаються на відстані.

Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.

За словами гендиректора паризького Діснейленду Наташі Рафальскі, його відкриття стало переломним моментом для всього туристичного і готельного сектора Франції, який виходить з пандемії.

Раніше у травні стало відомо, що тематичний парк Діснейленд у Парижі готується до відкриття з 17 червня після того, як зупинив свою роботу ще восени через пандемію коронавірусу

Парк розташований у Марн-ла-Валле. Він є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня через карантинні обмеження. У паризькому Діснейленді працює близько 17 тисяч осіб.