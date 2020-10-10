Ніяких дієт. Фахівець назвала три головні принципи харчування під час пандемії



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Дієтолог сформулювала три основних правила харчування при лікуванні коронавірусу

Що їсти, аби не захворіти і швидко одужати

Дієтолог Світлана Фус розповіла, як харчуватися, щоб швидше одужати від коронавірусу та сезонних захворювань. В інтерв’ю «Главкому» дієтолог сформулювала три основних правила харчування.

«Перш за все, харчування має бути повноцінним. У цей період не можна дотримуватися якихось дієт – тільки правильне повноцінне харчування: білки, складні вуглеводи. Воно підтримує імунну систему, здатність організму до виведення токсичних речовин.

По-друге, потрібно обмежити споживання солодощів – вони шкідливі для кишкової мікрофлори. Хочу зазначити, що у людини 80% імунітету зосереджено саме у кишківнику. Відповідно, вживання цукру у різних формах – від напоїв до тістечок – може знизити опір організму захворюванням.

По-третє, важливим елементом харчування у цей період є жири, адже досить багато вітамінів, які ми отримуємо з їжею, є жиророзчинними, і без цього компонента просто не засвоюються організмом. До прикладу, жиророзчинний вітамін А бере участь у системі захисту легеневої тканини і слизових оболонок», – зазначила Фус.

Нагадаємо, що науковці назвали вітамін, який знижує ризик підхопити коронавірус.

До слова, вчені назвали фактор, що значно знижує смертність від коронавірусу.

Також, інфекціоніст застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Крім того, вчені назвали термін дії імунітету проти коронавірусу.