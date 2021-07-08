«Нова пошта» заплатить 325 мільйонів. За що її оштрафувала Держпродспоживслужба

Виявляється, причиною стали скарги користувачів послугами пошти

Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень.

Про таке рішення стало відомо з сайту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Таке рішення ухвалили після скарг клієнтів на неякісне обслуговування та порушення їх прав у відділеннях «Нової пошти» в Харкові та області. Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень з позаплановою перевіркою. Йдеться про відділення № 49, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 256 та № 3, за адресою: м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 1.

Але під час перевірок необхідних документів фахівцям Держпродспоживслужби не надали. «ТОВ «Нова пошта» створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів», – повідомили у заяві Держпродспоживслужби.

Компанія порушила закони «Про захист прав споживачів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також Кодекс України про адміністративні правопорушення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 млн 851 тис. 634 гривень.

Нагадаємо, недавно кур'єри «Нової пошти» потрапили в новий скандал з доставкою товару клієнту. Доставку холодильника замовив самотній пенсіонер із Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.

Читайте також: