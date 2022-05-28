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    Події в Україні

    Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника

    &laquo;Перун&raquo; допоміг приземлити ворожий вертоліт - Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника
    «Перун» допоміг приземлити ворожий вертоліт
    фото з відкритих джерел

    Винищувач, ударний вертоліт і БПЛА: «урожай» за добу

    27 травня український винищувач МіГ-29 в ході прикриття групи штурмовиків Су-25 в Херсонській області збив російський винищувач Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму. Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

    У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун» «збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

    На Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ще один безпілотник «Орлан-10».

    Тож за підсумками доби уражено:

    • літак Су-35;
    • вертоліт Ка-52;
    • БпЛА «Орлан-10»;
    • ротно-тактичну групу.

    Нагадаємо, стало відомо, що трапилося з пілотом збитого Су-35.

    Також бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна вертоліт Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника