Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника

Винищувач, ударний вертоліт і БПЛА: «урожай» за добу

27 травня український винищувач МіГ-29 в ході прикриття групи штурмовиків Су-25 в Херсонській області збив російський винищувач Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму. Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун» «збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

На Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ще один безпілотник «Орлан-10».

Тож за підсумками доби уражено:

літак Су-35;

вертоліт Ка-52;

БпЛА «Орлан-10»;

ротно-тактичну групу.

Нагадаємо, стало відомо, що трапилося з пілотом збитого Су-35.

Також бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.

Читайте також: