Повітряні сили розповіли про збиті повітряні цілі противника
Винищувач, ударний вертоліт і БПЛА: «урожай» за добу
27 травня український винищувач МіГ-29 в ході прикриття групи штурмовиків Су-25 в Херсонській області збив російський винищувач Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму. Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун» «збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».
На Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ще один безпілотник «Орлан-10».
Тож за підсумками доби уражено:
- літак Су-35;
- вертоліт Ка-52;
- БпЛА «Орлан-10»;
- ротно-тактичну групу.
Нагадаємо, стало відомо, що трапилося з пілотом збитого Су-35.
Також бійці ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі: знищили півтора десятка ворожої техніки.