Новий вірус з Китаю визнали загрозою населенню Росії



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Фото: Ng Han Guan / AP

Представниця ВООЗ у Росії повідомила, що організація бачить у новому вірусі загрозу, яку потенційно можна порівнянти зі свинячим грипом, лихоманкою Ебола і поліомієлітом

Новий коронавірус, який поширюється на території Китаю, представляє біологічну загрозу для населення Росії. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заступника голови МОЗ Сергія Крайового.

Під час розгляду в Держдумі законопроєкту про біологічну безпеку країни депутати запитали у Крайового, які саме загрози в цій області існують для Росії. Він відповів, що інфекція, викликана коронавірусом у КНР, - це найбільш яскравий приклад, який можна привести.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович повідомила, що організація бачить у новому вірусі загрозу, яку потенційно можна порівнянти зі свинячим грипом, лихоманкою Ебола і поліомієлітом. Вона додала, що 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати. Росію представлятиме Росспоживнагляд.

За весь час свого існування ВООЗ оголошувала надзвичайну ситуацію тільки п'ять разів: у 2009 році через епідемію свинячого грипу та поліомієліту, вірусу Зіка у 2016 році, лихоманки Ебола в Африці в 2014 і 2019 роках.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавирусу 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них - в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.