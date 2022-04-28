Українські військові намагалися здатися у полон: як відреагували окупанти

Під Донецьком окупанти розстріляли українських військових, які намагалися здатися у полон

Спецпредставниця США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак заявила на засіданні Ради безпеки ООН про грубе порушення Росією правил ведення війни. Про це пише The Hill.

Ван Шаак на засіданні, присвяченому питанням відповідальності за події в Україні, оприлюднила, як вона сама зазначила, «достовірну інформацію» про те, що рашистські окупанти в околицях Донецька розстріляли українських військових, які намагалися здатися у полон.

Американська представниця наголосила, що це «порушення основного принципу військового права: заборона розстрілу цивільних осіб та комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення або інші форми втрати працездатності».

Бет Ван Шаак заявила російському військовому та політичному керівництву Росії: «Світ спостерігає, ви будете відповідати (за свої злочини – ред.)». Це ж, за її словами, очікує і на рядових виконавців злочинних наказів Кремля.

Нагадаємо, що звільнений із полону рашистів священник Сергій Чудинович розповів про знущання окупантів. Священника військові РФ намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною.

Також СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ. Той розповідав, що українським полоненим рашисти під час допитів ламають руки і ноги.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що українських військовополонених рашисти утримують у катівнях під наглядом співробітників ФСБ.