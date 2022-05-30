Обміном полоненими тепер займатиметься розвідка

Українські військовослужбовці сидять в автобусі під час вивезення їх із металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі

Українські військовослужбовці сидять в автобусі під час вивезення їх із металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі

Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями

Відтепер обміном військовополоненими займатиметься Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими: свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони», – написала вона у Telegram.

Вона додала, що в Україні уже створено відповідні реєстри, а також відпрацьовано організаційні питання, налагоджено комунікаційні канали.

«Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ», - підкреслила міністерка.

При цьому мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, наразі російські СІЗО переповнені, бо туди звозять полонених українців.

Нагадаємо, раніше уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова оприлюднила чергові факти про злочини росіян на окупованих територіях України. Омбудсмен зазначила, що біля Маріуполя окупанти катували полонених та кололи їм невідомі речовини.

Також Денісова повідомила, що у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти використовують працю українських військових. Зокрема, взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

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