Російські СІЗО переповнені, бо туди звозять полонених українців – ЗМІ

Російське видання дослідило можливі причини переповненості слідчих ізоляторів у Росії

Однією з причин переповненості слідчих ізоляторів у Росії, на які скаржаться адвокати та правозахисники, може бути війна РФ проти України. Адже до СІЗО у низці регіонів Росії потрапляють українці, яких захопили у полон окупаційні війська. Про це заявила член Ради з прав людини при президентові Росії Єва Меркачова, йдеться у статті «Коммерсант».

Чиновниця зазначила, що полонені українці потрапляють до в’язниць, бо «підозрюються у різних злочинах».

Також, як зазначається у публікації, на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу. Слідчі дії відкладалися через епідемічну ситуацію. Також, за словами Меркачової, правозахисники фіксують зростання кількості заарештованих за економічними статтями та у справах статті 207.3 КК РФ про дискредитацію Збройних сил Росії та поширення фейків.

Наразі у московських СІЗО, розрахованих на дев'ять тисяч арештантів, перебуває на 2786 осіб більше, найскладніша ситуація у «Бутирці» та «Матроській тиші», де ліміт перевищено на 29 та 27,7 відсотка відповідно.

Юристи кажуть, що проблема переповненості ізоляторів існувала завжди і зі змінним успіхом вирішувалася у регіонах. Однією з головних причин називаються тривалі терміни слідства і те, що слідство просить суд призначити арешт, а не м'якший запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова оприлюднила чергові факти про злочини росіян на окупованих територіях України. Омбудсмен зазначила, що біля Маріуполя окупанти катували полонених та кололи їм невідомі речовини.

Також Денісова повідомила, що у порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти використовують працю українських військових. Зокрема, взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

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