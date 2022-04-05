Представник Росії в ООН заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових

Після звірств окупантів над мирним населенням Бучі російська пропаганда почала розповсюджувати фейки

В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Представник Росії в ООН Василь Небензя спочатку заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових. Про це російський дипломат сказав під час пресконференції.

Водночас після сказаного Небензя вмить спохватився і почав виправдовуватися, що мав на увазі до виходу російських військових з Бучі.

Додамо, що після звірств окупантів над мирним населенням Бучі, російська пропаганда почала розповсюджувати фейки, звинуваючи Україну в буцімто геноциді щодо власного народу.

Як відомо, в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.

Меркель проігнорувала цю пропозицію президента України.