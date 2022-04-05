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    Представник Росії в ООН заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових

    Після звірств окупантів над мирним населенням Бучі російська пропаганда почала розповсюджувати фейки - Представник Росії в ООН заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових
    Після звірств окупантів над мирним населенням Бучі російська пропаганда почала розповсюджувати фейки
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Представник Росії в ООН Василь Небензя спочатку заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових. Про це російський дипломат сказав під час пресконференції.

    Водночас після сказаного Небензя вмить спохватився і почав виправдовуватися, що мав на увазі до виходу російських військових з Бучі.

    Додамо, що після звірств окупантів над мирним населенням Бучі, російська пропаганда почала розповсюджувати фейки, звинуваючи Україну в буцімто геноциді щодо власного народу.

    Як відомо, в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

    Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.

    Меркель проігнорувала цю пропозицію президента України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Представник Росії в ООН заявив, що трупів у Бучі не було до приходу російських військових