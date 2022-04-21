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    Литва передала Україні партію важких мінометів

    Вартість наданої підтримки Києву становить кілька десятків мільйонів євро - Литва передала Україні партію важких мінометів
    Вартість наданої підтримки Києву становить кілька десятків мільйонів євро
    фото: dsnews.ua

    Литва регулярно направляє Україні озброєння та амуніцію

    Литва передала партію важких мінометів Україні. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише агентство BNS.

    Їх кількість він не уточнив, але сказав, що вартість військової підтримки становить десятки мільйонів євро.

    «Ми направили Україні військову допомогу – передали важкі міномети, кількість яких називати не станемо. Залишкова вартість озброєння оцінюється у десятки мільйонів євро», –сказав Анушаускас.

    За його словами, Литва регулярно направляє Україні озброєння та амуніцію.

    «Важко все навіть назвати. Близько місяця тому я нарахував близько 35 позицій. Передано не лише ракетні системи Stinger, а й іншу протиповітряну, протитанкову зброю, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку», – зазначив Анушаускас.

    Він додав, що залишкова вартість наданої підтримки Києву становить кілька десятків мільйонів євро, а загальна може бути в 5-10 разів вищою.

    Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва передала Україні партію важких мінометів