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    Бойовики «ЛНР» заявили, що військові у Щасті обстріляли самі себе

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    Обстріл здійснювався з 82-мм міномета - Бойовики «ЛНР» заявили, що військові у Щасті обстріляли самі себе
    Обстріл здійснювався з 82-мм міномета
    фото: штаб ООС

    Речниця бойовиків орилюднила заяу через інтернет-видання окупантів

    Так звана прессекретарка «ЛНР» у Мінській контактній групі Марія Ковшарь заявила, що обстріл міста Щастя 16 вересня, внаслідок якого було поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця, влаштували ЗСУ «з метою піару». Її слова наводить інтернет-видання окупантів «Луганський інформаійний центр».

    Ковшарь назвала обстріл «піар-акцією», а також заявила, що Україна «не надала ніяких серйозних підтверджень» причетності бойовиків до обстрілу.

    Марія Ковшарь не уточнила, які саме докази окупанти вважають «серйозними». Замість цього речниця НЗФ вирішила похизуватися своїми знаннями у військовій справі та видах озброєння. Зокрема, вона заявила, що відстань до місця, куди поцілили міни, перевищує технічні можливості зазначених видів зброї для обстрілу з території бойовиків.

    «Мабуть, Україні потрібне не предметне і всебічне вивчення реальних обставин, а якесь «обговорення» незрозумілих заяв, що робляться виключно для струсу повітря, оскільки ніяких предметних підтверджень або матеріалів, що підтверджують обставини обстрілу північної околиці міста Щастя (квартал Енергетиків), не надали», – вважає речниця бойовиків.

    Нагадаємо, 16 вересня вранці російські бойовики обстріляли населений пункт Щастя у Луганській області. Внаслідок обстрілу поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації. Також було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, автомобільний транспорт.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ ЛНР обстріл військові озброєння
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    Бойовики «ЛНР» заявили, що військові у Щасті обстріляли самі себе