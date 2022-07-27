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На Житомирщині пролунали вибухи

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 10:10 glavcom.ua
На Житомирщині пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги мешканці Коростеня почули вибух
фото ілюстративне

Повітряна тривога триває

У Коростені на Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив голова районної віськової адміністації Юрій Тарасюк «Суспільному».

Також Telegram-канали повідомляють про вибухи у Слов’янську.

Нагадаємо, що у більшості областей України триває масштабна повітряна тривога. Карта тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог

Крім того, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про виліт ще одного винищувача – п’ятого.

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

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Теги: Житомирщина вибух росія окупанти

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