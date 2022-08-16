Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині

Наразі відомо про два вибухи

Сьогодні, 16 серпня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській області. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

«На території Житомирського району підтверджені два вибухи в результаті ракетного удару», – написав він.

Бунечко повідомив, що додаткова інформація буде надана пізніше.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Як раніше повідомлялося, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.