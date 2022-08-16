Головна Новини
search button user button menu button

Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про два вибухи

Сьогодні, 16 серпня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській області. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

«На території Житомирського району підтверджені два вибухи в результаті ракетного удару», – написав він.

Бунечко повідомив, що додаткова інформація буде надана пізніше.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Як раніше повідомлялося, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

Читайте також:

Теги: Житомирщина вибух війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житомирщина зазнала ракетного удару
Житомирщина: у Малині пролунали вибухи
22 травня, 14:17
12 квітня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів
Житомирщина: ворог ракетами обстріляв Чуднів
13 квiтня, 09:27
Житомир залишився без води через аварію на підстанції
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
14 серпня, 22:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
91K
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
81K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
55K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
51K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
26K
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості

Новини

Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24
ЗСУ знищили російський «Солнцепьок» (відео)
Сьогодні, 13:10

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту