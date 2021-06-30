Обвал будинку у Маямі. Шукають пару, яка постійно телефонує з-під завалів

Рятувальники переконані, що під завалами будинку немає живих людей

Рятувальники кажуть, що не виявляють ознак живих людей під уламками будівлі

Внаслідок обвалу багатоповерхового будинку у Маямі безвісти зникла літня пара Арні та Міріам Ноткін. Рятувальники не можуть знайти їх, але родина подружжя постійно отримує дзвінки з-під завалів. Про це інформує The Washington Post.

Рятувальники кажуть, що не виявляють ознак живих людей під уламками будівлі.

Домашній телефон подружжя Ноткін був біля їхнього ліжка. Наразі невідомо, чому родичі продовжують отримувати від них дзвінки.

Рятувальники переконують, що використали всі ресурси намагаючись знайти Арні та Міріам. Вони впевнені, що немає жодних ознак життя у районі, де могла завалитися квартира цієї пари.

Пожежник Маямі Дейв Дауні не розуміє, як родина зниклих може отримувати дзвінки.

«Як би ви могли зателефонувати, якби ви потрапили під завал? Проте ми направили ресурси на територію, де була квартира, і нічого не знайшли», – заявив Дауні.

Таємничі дзвінки не можуть пояснити й експерти. Професор електротехніки з Нью-Йоркського університету Тед Раппапорт пояснює, що такі речі зазвичай трапляються лише з мобільними телефонами, а не зі стаціонарними.

Він каже, що такі дзвінки, ймовірно, можуть бути технічним збоєм або тим, що у телефон могло потрапити сміття.

Додамо, що в п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Александрія сталося часткове обвалення житлового будинку.

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