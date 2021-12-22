За один морозний день у Києві допомога знадобилася понад сотні безхатченків

Минулої ночі скористалися можливістю переночувати у Будинку соціального піклування 67 осіб

У Києві протягом одного дня роботи додаткових бригад соціального патрулювання допомогу отримали понад 100 осіб без постійного місця проживання. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації Руслан Світлий.

«Додаткові бригади соціального патрулювання розпочали роботу вчора через погіршення погодних умов. Працівники Будинку соціального піклування здійснили рейд за заздалегідь визначеним маршрутом місцями масового скупчення бездомних, де надавали інформацію про пункти обігріву в районах міста, пропонували переночувати у Будинку соціального піклування та скористатися можливістю тимчасового проживання у соціальному готелі, отримати інші послуги від соціальних служб столиці. Також особам без постійного місця проживання пропонували гарячий чай, печиво, теплий одяг та взуття», – зазначив Світлий.

У самому Будинку соціального піклування працює пункт обігріву, який перейшов на цілодобову роботу. Тут всі охочі можуть не лише зігрітися, а й випити чаю, почитати художню літературу, пограти в настільні ігри.

Усього цієї ночі скористалися можливістю переночувати у Будинку соціального піклування 67 осіб, ще 16 тимчасово проживає у соціальному готелі. У пункті обігріву при Будинку соціального піклування одночасно перебуває близько 30 осіб.

Соціальний патруль продовжує роботу в посиленому режимі на час зниження температури повітря.

Як повідомлялося, 21 грудня через погіршення погодних умов на вулицях Києва почали працювати додаткові соціальні патрулі.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Цілодобові пункти обігріву працюють поблизу залізничних вокзалів. Також особи без постійного місця проживання можуть скористатися банками одягу.