Одеська мерія поки не планує запроваджувати карантин вихідного дня

Одеса наразі дотримується карантинного зонування

Одеська місцева влада поки не буде вводити карантин вихідного дня в місті.

Про це заявив секретар оперативного штабу міськради з питань ліквідації надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський.

«Станом на сьогоднішній день на території Одеси зберігається «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки. На даний момент обласна і міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких додаткових рішень», – заявив він.

Він зазначив, що у місті досі діє «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Напередодні влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні за добу 11 листопада зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.