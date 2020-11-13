Шмигаль: у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

Аваков пригрозив, що у містах біля великих торгових об’єктів чергуватимуть полісмени

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Він заявив, що карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.

Про це він заявив на нараді, передає пресслужба уряду.

13 листопада Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням Covid-19. Адже очільники низки українських міст відмовились вводити карантин вихідного дня. Зокрема, це Львів, Одеса, Рівне, Черкаси, Тернопіль і Краматорськ.

«Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», - заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Крім того, влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Напередодні уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня.

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