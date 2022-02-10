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    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського

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    Олександр Ярославський користується Mercedes G-класу у&nbsp;тюнінгу Brabus. На фото авто з його кортежу та уламки після ДТП - Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Олександр Ярославський користується Mercedes G-класу у тюнінгу Brabus. На фото авто з його кортежу та уламки після ДТП
    колаж: suspilne

    Водій начебто думав, що збив тварину чи наїхав на якусь річ, а не пішохода

    Співробітник компанії DСH Олександра Ярославського у супроводі адвоката прийшов до поліції вранці 10 лютого і дав свідчення про смертельну ДТП.

    Офіційний представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив журналістам, що чоловік зізнався, що збив когось на вечірній трасі. Проте, за його словами, він не знав, що під колесами автомобіля опинилася людина, пише «Суспільне».

    «Він повідомив, що не знав, що збив людину. Думав, що збив тварину чи наїхав на якусь річ. Після того, як особа, за її словами, зрозуміла, що сталося, вона звернулася до адвоката і приїхала до Слідчого управління», – розповів Чубенко.

    Він наголосив, що на місці ДТП немає пішохідних переходів. За версією слідства, чоловік, якого збили, йшов дорогою вздовж узбіччя.

    Правоохоронці оглянули автомобіль Mercedes-Benz G-63, номер якого виявили місці події. Транспортний засіб отримав пошкодження, характерні для подібних ДТП: пошкоджені елементи бампера та гратки радіатора.

    Журналісти знайшли на трасі уламки деталей автомобіля з логотипами Mercedes та тюнінгового ательє Brabus.

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    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського
    фото: suspilne

    На таких автомобілях у Харкові неодноразово бачив Олександра Ярославського та його охоронців. Чубенко зазначив, що слідство ще має встановити, хто саме перебував в автомобілі в момент наїзду на пішохода, і чи є свідчення водія правдивими.

    «Коли особа звертається до поліції, повідомляє, що саме вона скоїла злочин, органи поліції все одно слідчим шляхом перевіряють цю інформацію. Тобто свідчень особи, що вона до чогось причетна, недостатньо», – пояснив представник прокуратури.

    Він також додав, що пасажирів, якщо вони були, потрібно допитати як свідків. Також не виключено притягнення їх до кримінальної відповідальності за залишення людини у небезпеці.

    «Оскільки вони також бачили цю ситуацію і разом із водієм не надали медичної допомоги загиблому», – уточнив Чубенко.

    Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну. Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

    До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

    Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись.

    фото з Facebook Ярославського

    фото з Facebook Ярославського

    Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

    Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

    За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

    Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

    Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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    Теги: Харків ДТП водій автомобіль Олександр Ярославський Mercedes
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    Зізнання водія та розбитий Mercedes: нові деталі ДТП з кортежем Ярославського