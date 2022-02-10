Смертельна ДТП із кортежем Ярославського, зустріч «нормандських» радників. 10 лютого за хвилину

Росія блокує Чорне та Азовське моря, генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України

Глава ОБСЄ Збігнев Рау відвідує Україну

10 лютого до Києва прибув глава ОБСЄ Збігнев РАУ. Візит посадовця триватиме два дні. У перший день візиту Рау вшанував пам'ять жертв російської агресії в Україні, а також провів спільний брифінг з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

У другий день свого візиту Збігнев Рау планує відвідати зону проведення ООС.

До слова, спостерігачі ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксували на трьох полігонах окупаційних військ в окремих районах Донецької та Луганської областей 102 танки.

Росія блокує Чорне та Азовське моря

Росія заявила про намір блокувати частину акваторії Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку. В МЗС України повідомили про рішучий протест через такі дії Москви.

Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

Напередодні стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів.

Кортеж мільйонера Ярославського збив людину на смерть

У ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

Пізніше ЗМІ повідомили, що бізнесмен відлетів з Харкова до Лондона. Зі свого боку пресслужба МВС повідомила, що поліція Харківщини викликає мільйонера на допит. Сам бізнесмен згодом повідомив, що під час ДТП спав вдома.

У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників

У столиці Німеччини розпочалася «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Україну на ній представляє глава офісу президента України Андрій Єрмак, який раніше назвав цілі України на переговорах.

Генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України

НАТО надіслало Росії письмову пропозицію продовжити двосторонні переговори щодо України.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс готовий вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення європейської безпеки, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.

Скандальний проєкт «Бабин Яр» очолив колишній топ-менеджер «Нафтогазу»

Максим Рабінович, який влітку 2021 року був звільнений з посади директора ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України», став генеральним директором Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

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