Негода залишила без світла понад сотню населених пунктів України
Найбільше від негоди постраждали дві області
Станом на ранок 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 109 населених пунктів у 6 областях України. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема без світла:
- у Сумській області – 37 населених пунктів,
- у Дніпропетровській – 33,
- у Донецькій – 13,
- у Запорізькій – 12,
- у Київській – 7,
- у Чернігівській – 7.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, у Дніпрі 27 червня внаслідок рясної зливи затопило деякі житлові масиви.
У селі Софіївка на Черкащині від ураження блискавкою загинули двоє людей, ще одна жінка – у лікарні. Блискавка влучила в дерево, під яким вони ховалися від зливи.
Раніше у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.
Крім того, у селі Сморжів Рівненського району 25 червня, під час негоди блискавка вдарила чоловіка. Відомо, що чоловік (39 років) отримав ураження блискавкою в той час, коли займався покриттям даху будинку.
В Україні 28 червня оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град.
Також синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами. Водночас у прийдешньому місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження показників на термометрах.