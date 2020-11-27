Офіс президента хоче навести «мости» з місцевою владою

У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти, - каже Кирило Тимошенко

Протягом останнього року не було «постійного діалогу і постійної комунікації з владою на місцях», ─ Кирило Тимошенко

Центральна влада та лідери місцевих громад мають налагоджувати співпрацю задля розв’язання проблемних питань на місцях та успішного розвитку регіонів країни. Таку думку висловив в інтерв'ю програмі «Бацман» заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Офіс президента

За словами Тимошенка, протягом останнього року не було «постійного діалогу і постійної комунікації з владою на місцях».

«Вибори скінчилися, а далі треба працювати на розвиток кожного окремого регіону. На вирішення проблем кожного окремого регіону. У мерів немає політичних амбіцій йти у президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти», ─ зазначив заступник керівника Офісу президента.

Тимошенко наголосив, що у центральної влади і місцевої «місток» через економіку». «Якісь проекти фінансуються з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати», ─ вважає заступник Офісу Зеленського.

До слова, Кирило Тимошенко займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях. Свої основним завданням на цьому напрямку він називає «зшивати», об’єднувати регіони. Він впевнений, що економічна складова є одним із механізмів такого об’єднання.

Нагадаємо, за останній місяць Зеленський звільнив багатьох голів обласних держадміністрацій. Зокрема, 23 листопада Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА.

Також колишня заступниця Кернеса стане головою Харківської ОДА.

24 листопада Зеленський звільнив голову ОДА, який просив уряд відмовитися від «карантину вихідного дня».

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін.