Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)

На початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог

У Києві почалася зустріч керівника ОП Андрія Єрмака з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Про це в Телеграмі повідомляє Офіс президента.

«Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочав зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог.

Раніше Єрмак повідомив, що цього тижня вже розмовляв із нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів та аспекти безпеки з помічником держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід.

Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

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