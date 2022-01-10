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    Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)

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    Єрмак розпочав зустріч із Єнсом Пльотнером і Еммануелем Бонном - Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)
    Єрмак розпочав зустріч із Єнсом Пльотнером і Еммануелем Бонном
    фото: Офіс президента

    На початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог

    У Києві почалася зустріч керівника ОП Андрія Єрмака з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Про це в Телеграмі повідомляє Офіс президента.

    «Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розпочав зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом», – ідеться в повідомленні.

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    Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)
    Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)
    Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)
    фото: Офіс президента

    Зазначається, що на початку зустрічі Єрмак привітав гостей у Києві та висловив сподівання на продуктивний і результативний діалог.

    Раніше Єрмак повідомив, що цього тижня вже розмовляв із нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів та аспекти безпеки з помічником держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід.

    Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

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    Теги: Нормандський формат Росія США Німеччина Франція Андрій Єрмак Офіс президента
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    Єрмак проводить зустріч з радниками лідерів «нормандської четвірки» (фото)