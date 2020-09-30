Офіс президента відреагував на відставку Аслунда з наглядової ради «Укрзалізниці»



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Шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подає у відставку із посади члена наглядової ради «Укрзалізниці»

Андерс Аслунд вирішив вийти зі складу наглядової ради АТ «Укрзалізниця»

В Офісі президента, коментуючи відставку члена наглядової ради «Укрзалізниці» Андерса Аслунда (серед причин відставки він вказав невиплату зарплати), заявили, що «ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло, але це була вимога часу».

Про це у коментарі ЕП сказала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

«Стандарти корпоративного управління – це передусім про професійність, ефективність та прозорість. Так само, як і країни ЄС, ми прагнемо залучати до наглядових рад наших державних компаній професіоналів, від роботи яких очікуємо збільшення вартості державних компаній, зростання якості надання послуг та збільшення їхньої прибутковості.

Додався й окремий виклик – пандемія Covid-19 і пов’язана з ним економічна криза, яка суттєво вплинула практично на всі держпідприємства. Значна частина українських державних компаній роками була під управлінням політиків чи їхніх ставлеників і як результат – перебувають зараз у занедбаному стані або на грані банкрутства. Ці підприємства потребують структурних змін, інвестицій, щоб виграти конкурентну боротьбу, а не перейти у список понад тисячі держпідприємств, які очікують на ліквідацію. Нам потрібні професіонали, які мають за плечима досвід успішної трансформації та розвитку бізнесу, і не лише в Україні», – зазначила вона, коментуючи ситуацію з відставкою Аслунда.

«Безумовно, обмеження, накладені законом під час пандемії, повинні мати обмежену тривалість, інакше ми ризикуємо повернутися назад – до корупції та неефективності. Ніхто не задоволений обмеженнями заробітних плат, і це цілком зрозуміло. Але це була вимога часу, вимушене рішення», – додала Ковалів.

Нагадаємо, шведський економіст, науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подає у відставку із посади члена наглядової ради «Укрзалізниці».

Пояснюючи причини свого рішення, він заявив про юридичні ризики, на які він наражається як член наглядової ради. Він також підкреслив, що з квітня 2020 року члени наглядової ради не отримують зарплати.

Аслунда призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці» 20 червня 2018 року.

Раніше стало відомо, що Аслунд влаштував скандал в «Укрзалізниці» через Зеленського.

Також він назвав переслідування Порошенка політичною справою