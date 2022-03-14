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    Окупант випустив снаряди по майже 400 навчальних закладах, деякі з них – повністю зруйновані

    Розбита школа у Чернігові після авіаудару росіян - Окупант випустив снаряди по майже 400 навчальних закладах, деякі з них – повністю зруйновані
    Розбита школа у Чернігові після авіаудару росіян
    фото з соцмереж

    Керівництво РФ боїться наших дітей і батьків, лякається не тільки наших сильних і хоробрих військових, а й освітян та науковців, заявив міністр Шкарлет

    З початку збройної агресії Росії проти України росармія пошкодила 379 навчальних закладів в Україні, деякі з них – повністю зруйновані. Про це повідомляє пресслужба міністерства освіти і науки.

    У відомстві заявили, що повна інформація про зруйновані заклади буде опублікована на вебсайті https://saveschools.in.ua/en/ Тут збиратимуть всю інформацію про кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, а також збитки, завдані їм внаслідок вторгнення Росії в Україну.

    При цьому, за даними МОН, карта не містить повної інформації: наразі даних із Чернігівської, Харківської та Луганської областей немає.

    «Російські окупанти безжалісно знищують дитячі садочки, школи, профучилища, коледжі, але найжорстокіші та найболючіші втрати – це сотні життів, втрачених від рук агресора. Окупанти продовжують стверджувати, що наносять удар виключно по військових об’єктах нашої країни. Виявляється, керівництво РФ боїться наших дітей і батьків, лякається не тільки наших сильних і хоробрих військових, а й освітян та науковців», – сказав міністр Сергій Шкарлет.

    Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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    Теги: Росія окупанти міністр освіта війна Україна #stoprussia
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    Окупант випустив снаряди по майже 400 навчальних закладах, деякі з них – повністю зруйновані