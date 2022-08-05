У Миколаєві прогриміли потужні вибухи: місто знову під обстрілом

У Миколаєві всю ніч була повітряна тривога

У п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!» – написав він у Telegram.

Як повідомляє місцеве видання «Новини-N», вибухи у Миколаєві лунають періодично протягом усієї ночі.

Повітряну тривогу було оголошено о 00:50, а відбій – о 7:06.

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

На світанку 3 серпня в Миколаєві також пролунали вибухи. Окупанти здійснили масований обстріл міста. В одному з районів Миколаєва виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.