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У Миколаєві прогриміли потужні вибухи: місто знову під обстрілом

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:37 glavcom.ua
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи: місто знову під обстрілом
Миколаїв здригнувся від вибухів
фото з відкритих джерел

У Миколаєві всю ніч була повітряна тривога

У п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!» – написав він у Telegram.

Як повідомляє місцеве видання «Новини-N», вибухи у Миколаєві лунають періодично протягом усієї ночі. 

Повітряну тривогу було оголошено о 00:50, а відбій – о 7:06.

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. 

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

На світанку 3 серпня в Миколаєві також пролунали вибухи.  Окупанти здійснили масований обстріл міста. В одному з районів Миколаєва виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет

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Теги: Миколаїв обстріл війна росія окупанти вибух

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