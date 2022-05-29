Окупанти блокують проїзд до Запоріжжя сотень автівок із людьми (фото, відео)

Місцеві «комерсанти» заробляють на людях, що вимушені стояти на трасі кілька діб

На трасі поблизу Василівки Запорізької області заблоковані близько 400 машин. Люди стоять у черзі декілька діб, їх не пропускають до Запоріжжя перед російським блокпостом. Про це повідомляє «Суспільне».

Люди їдуть до Запоріжжя з різних південних міст, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ – Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака. Більшість пасажирів авто – жінки, серед яких є й вагітні, діти, люди похилого віку та з інвалідністю.

«Чимало жінок – за кермом авто. Особливо важко дається дорога дітям: весь час капризують. Хтось має свої запаси води та їжі, але через спеку продукти вже почали псуватися», – розповідає співрозмовник «Суспільного».

За його словами, місцеві «комерсанти» під’їжджають до колони, продають пиріжки та воду за захмарними цінами: «Людям немає куди діватися, вони хочуть потрапити до Запоріжжя. Наприклад пляшка 1,5 л води вартує 75 грн, один пиріжок 35 грн. Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти. Дехто з людей у дорозі знаходиться 4-5 добу. У кожній машині – своя історія, всі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію».

Після 20 години люди намагаються не виходити з машини через постійну небезпеку обстрілів.

За інформацією Суспільного, близько 60 автівок минулого вечора пропустили, а потім частину знову повернули назад.

Люди кажуть, у черзі перед російським блокпостом стоятимуть й далі, повертатися під окупацію не хочуть.