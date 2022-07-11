З’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні

Напередодні очевидці повідомили про «приліт» у військову частину росіян

Уранці 10 липня стало відомо, що в окупованому Херсоні горить військова частина рашистів. Пожежа виникла після вибуху о 10 годині. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10 годині. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», – йдеться у повідомленні.

Згодом з’явилося фото наслідків влучання у військову частину ворогів на вулиці Пестеля. На знімку видно, що від будівлі практично нічого не залишилося.

Нагадаємо, ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо).

Також у Херсоні вчинено спробу замаху на зрадника Сальдо.

Крім того, 9 липня, ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном.

А влада Херсона попросила мешканців міста виїжджати, щоб не заважати атакам української армії.

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