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    Новини

    З’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні

    Наші бійці розгромили базу рашистів - З’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні
    Наші бійці розгромили базу рашистів
    фото з відкритих джерел

    Напередодні очевидці повідомили про «приліт» у військову частину росіян

    Уранці 10 липня стало відомо, що в окупованому Херсоні горить військова частина рашистів. Пожежа виникла після вибуху о 10 годині. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

    «У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10 годині. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами», – йдеться у повідомленні.

    Згодом з’явилося фото наслідків влучання у військову частину ворогів на вулиці Пестеля. На знімку видно, що від будівлі практично нічого не залишилося.

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    Нагадаємо, ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо).

    Також у Херсоні вчинено спробу замаху на зрадника Сальдо.

    Крім того, 9 липня, ЗСУ завдали потужного удару по складах окупантів під Херсоном.

    А влада Херсона попросила мешканців міста виїжджати, щоб не заважати атакам української армії.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна Україна Херсон окупація радник #stoprussia
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    З’явилося фото знищеної ЗСУ казарми ворогів у окупованому Херсоні