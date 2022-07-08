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    Новини

    Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW

    Російські сили не припинили активних бойових дій - Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW
    Російські сили не припинили активних бойових дій
    фото: Генштаб

    Передбачувані терміни відновлення боєздатності не уточнюються

    Російські окупаційні сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність. Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

    «7 липня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков оголосив, що російські сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність, підтвердивши оцінку ISW про те, що російські сили ініціювали оперативну паузу», – йдеться у звіті.

    Так, Конашенков не уточнив передбачувану тривалість оперативної паузи російських окупаційних сил.

    «Російські сили не припинили активних бойових дій під час цієї оперативної паузи і навряд чи припинять це робити. 7 липня російські війська як і раніше вели обмежені наземні наступи, а також авіаційні, артилерійські і ракетні удари по всіх напрямках. Російські сили, швидше за все, продовжать обмежуватися дрібномасштабними наступальними діями в міру того, як вони перебудовують сили і створюють умови для більш масштабного наступу в найближчі тижні або місяці», – йдеться у звіті.

    Нагадаємо, змінити ситуацію на фронті в найближчі місяці може поставка потужної зброї.

    До слова, повідомлялося, навіщо Росія взяла «паузу» на фронті: пояснення радника Банкової.

    Як відомо, окупанти готуються до затяжної війни і вперше з 24 лютого промовчали про «успіхи».

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW