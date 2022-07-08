Окупанти ініціювали оперативну паузу з однією метою – ISW

Передбачувані терміни відновлення боєздатності не уточнюються

Російські окупаційні сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність. Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«7 липня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков оголосив, що російські сили в Україні роблять паузу, щоб відпочити і відновити боєздатність, підтвердивши оцінку ISW про те, що російські сили ініціювали оперативну паузу», – йдеться у звіті.

Так, Конашенков не уточнив передбачувану тривалість оперативної паузи російських окупаційних сил.

«Російські сили не припинили активних бойових дій під час цієї оперативної паузи і навряд чи припинять це робити. 7 липня російські війська як і раніше вели обмежені наземні наступи, а також авіаційні, артилерійські і ракетні удари по всіх напрямках. Російські сили, швидше за все, продовжать обмежуватися дрібномасштабними наступальними діями в міру того, як вони перебудовують сили і створюють умови для більш масштабного наступу в найближчі тижні або місяці», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, змінити ситуацію на фронті в найближчі місяці може поставка потужної зброї.

До слова, повідомлялося, навіщо Росія взяла «паузу» на фронті: пояснення радника Банкової.

Як відомо, окупанти готуються до затяжної війни і вперше з 24 лютого промовчали про «успіхи».

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