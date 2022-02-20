Російські окупанти 136 разів обстріляли українські позиції, двоє військових загинули

116 разів окупанти застосували заборонене озброєння

Бойовики 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом суботи, 20 лютого. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Ще четверо отримали поранення, один бойове травмування. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Бойовики 116 разів порушили тишу, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Деякі селища обстрілювали кілька разів.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Сім разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку – з артилерії калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Три рази Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Болотене – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази селище Миронівське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П'ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев'ять разів Щастя – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

П'ять разів Кримське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Нью–Йорк – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Двічі Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.

П'ять разів Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку – з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів Троїцьке з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Шуми з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Зайцеве – артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку–2 – з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Новоолександрівку – з мінометів калібру 120 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан–10», з перетином лінії зіткнення.

Особливо цинічними були обстріли КПВВ «Щастя«, який три рази потрапляв під прицільний вогонь мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

Командування Об'єднаних сил зазначає, що обстріл КПВВ є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.

«Цей підступний обстріл з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що бойовики не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів, 19 лютого, двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості і знаходяться в лікувальних установах.

Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

З початку доби, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксовано вісім порушень, сім з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Без втрат.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

Нагадаємо, напередодні журналісти Fox News потрапили під обстріл на Донбасі (увага, відео 18+).

Унаслідок обстрілів 19 лютого загинуло двоє українських бійців. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.

Окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

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