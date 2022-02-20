The Guardian про атаку на Київ: першими під удар потраплять урядовий квартал, редакції ЗМІ та Майдан Незалежності

За даними видання, Росія буде атакувати одночасно на кількох фронтах, але українські збройні сили буде нелегко перемогти

Росія під час можливої атаки на Україну планує захопити Київ, основні українські порти, а також створити сухопутний коридор між РФ та анексованим Кримом. Про це повідомила газета The Guаrdian із посиланням на британських чиновників.

За даними видання, російські війська можуть вторгнутися на територію України одразу за декількома напрямками.

«Використовуючи свою переважну перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, очікується, що Росія буде атакувати одночасно на кількох фронтах з північного сходу, Донбасу та Криму. Сухопутні війська в Білорусі, за підтримки авіаударів, очолять блискавичний рух на південь, щоб захопити столицю, Київ. Українська армія в оточенні була б змушена, теоретично, капітулювати», – пише The Guardian.

Основними цілями у столиці називаються Адміністрація президента, Верховна Рада, міністерства, редакції ЗМІ та Майдан Незалежності «як символічне місце українських продемократичних революцій».

Аналітики кажуть, що Росія могла б вибрати більш обмежений, менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас стверджуючи незалежність «ДНР» і «ЛНР», як у Грузії в 2008 році. Росія також може спробувати захопити основні порти Маріуполя на Азовському морі та Одеси на Чорному морі та створити «сухопутний міст» до Криму.

Згідно з попередніми оцінками газети, жертвами артилерійських, ракетних та бомбових ударів по Україні та наземних боїв можуть стати близько 50 тисяч мирних жителів. Ще сотні тисяч людей будуть змушені тікати.

Водночас The Guаrdian наголошує, що «Збройні сили України не так просто перемогти. Цивільні особи можуть приєднатися до боїв».

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

До слова, зараз росіяни створюють «казус беллі» на Донбасі.

Напередодні путінські «миротворці» заговорили про введення на Донбас.

Тим часом у «ДНР» розпочалася примусова мобілізація – український військовий журналіст.

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