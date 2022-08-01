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Європейська розвідка почала розслідування через загадкову хворобу екссоратника Путіна

Надія Клочко
Вчора, 20:04 glavcom.ua
Європейська розвідка почала розслідування через загадкову хворобу екссоратника Путіна
Деякі ЗМІ та опозиційні російські активісти переконані, що Чубайс міг бути отруєний
фото: російські ЗМІ

Анатолій Чубайс наразі перебуває в реанімації в Європі з рідкісним імунним розладом

Європейське розвідувальне агентство розпочало розслідування після госпіталізації колишнього спецпредставника президента Росії з міжнародних організацій та сталого розвитку, ексглави «Роснано» Анатолія Чубайса. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерела агентства зазначають, європейське розвідувальне агентство вивчає цю справу, але поки не оприлюднило результати. Також одне з джерел агентства не погоджується з версією низки ЗМІ та опозиційних російських активістів, які переконані, що Чубайс міг бути отруєний.

«Я не думаю, що це отруєння», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що Чубайс досі залишається у реанімації.

Як відомо, Анатолій Чубайс, колишній цар приватизації пострадянської Росії, який залишив свій пост спеціального представника Кремля через війну в Україні, перебуває в реанімації в Європі з рідкісним імунним розладом. 67-річний Чубайс страждає на синдром Гійєна-Барре, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

Чубайс наприкінці березня пішов з посади спецпредставника президента, залишив поради директорів АФК «Система» та компанії «Електрозавод», а потім виїхав із країни. Повертатися до Росії він не збирається.

Нагадаємо, спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

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Теги: росія путін Європа Анатолий Чубайс

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