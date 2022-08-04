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Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці зросла

Альона Боженко
Сьогодні, 01:20 glavcom.ua
Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці зросла
Ще двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень внаслідок теракту у Вінниці
фото: ДСНС

На сьогодні внаслідок теракту у Вінниці загинули 28 людей

Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці, який стався 14 липня, зросла до 28 людей. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ми отримали інформацію, що внаслідок ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня, ще двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень. І станом на сьогодні ми можемо констатувати загибель 28 людей», – сказав Єнін.

Зазначається, що 2 серпня влада повідомила про смерть від опіків та поранень лікаря Павла Ковальчука. Він був дитячим лікарем-неврологом. Чоловік мав численні опіки та до останнього боровся за своє життя, однак поранення виявились дуже важкими.

Також 21 липня стало відомо про смерть 20-річної постраждалої Ольги Лисенко. 

Раніше в лікарні померла лікар невролог Наталя Фальштинська.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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Теги: росія війна в Україіні війна обстріл Вінниця

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