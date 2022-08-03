Рашисти обстріляли Чугуїв касетними снарядами: є загиблі (фото)

Одна людина загинула, ще двоє поранені

Російські загарбники вкотре атакували Чугуїв на Харківщині з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив заступник начальника Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

«Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними – «Ураган», касетні снаряди. Російські війська щодня обстрілюють місто Харків та область, їх ціль – тероризм, загибель якнайбільшого числа цивільних. Їм усе одно, кого вбивати», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу є один загиблий та двоє поранених. Загиблий та одна поранена – громадяни РФ. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу.

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Нагадаємо, в останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада міста каже, що готова до будь-яких дій ворога.

Мешканців Харківщини просять не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях, адже є інформація, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області.