Окупанти обстріляли касетними бомбами селище на Харківщині, є загиблі
Щонайменше шестеро загиблих, кількість поранених встановлюють
Окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань Харківської області, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
«Декілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються», – написав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища. Водночас об'єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили у Козачій Лопані, а також російські військові не постраждали.
Задоренко нагадав, що використання касетних бомб заборонено Дублінською конвенцією 2008 року.
«Все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України. Я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Впевнений у тому, що козачани – розумні думаючі люди, які не піддадуться впливу ворожої пропаганди. Ви чудово пам’ятаєте, як наше селище розвивалося за України, і чудово бачите, що сьогодні приніс у наші оселі «рускій мір», – лише біль, страждання, ненависть та розруху», – написав Задоренко.
Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа.
Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.
Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.
Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.