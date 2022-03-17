На Маріуполь скидають від 50 до 100 авіабомб за день

Місто в блокаді вже 16 діб, ситуація у Маріуполі критична

У Маріуполі Донецької області критична ситуація, місто вже 16 діб перебуває у блокаді. Російські окупанти протягом дня в середньому скидають на місто від 50 до 100 авіабомб. Про це розповіли у міській раді.

«Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися в укриттях та підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню», – повідомили у міськраді.

На околицях міста йдуть бої. Але останні два дні маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті – у бік Бердянська та Запоріжжя. Загалом із міста виїхали близько 6,5 тисяч автомобілів, близько 30 тисяч людей.

У міськраді нагадали, що вчора внаслідок бомбардування було знищено Драматичний театр та будівлю басейну «Нептун». Там від обстрілу постійно ховалися мирні жителі. Зараз триває розбір завалів та порятунок людей.

Нагадаємо, у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Також, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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