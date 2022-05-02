Росія визнала крадіжку 200 тис. українських дітей

РФ заявляє, що українці нібито самі просять про евакуацію на територію Росії

Починаючи з 24 лютого, Росія вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей. У цьому зізнався представник міністерства оборони Росії, начальник національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, пише російський «Интерфакс».

За словами Мізінцева протягом минулої доби на територію РФ було «евакуйовано» 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей. «А всього з початку «спеціальної військової операції» - вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти», – заявив він.

Мізіецев каже, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, «ДНР» та «ЛНР», а також окуповані російськими військами райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Він стверджує, що загалом у базі даних понад 2,7 млн таких звернень із більш як 2 тис. населених пунктів України.

Як заявляв МЗС України, фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації.

Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед, відповідних міжнародних організації, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

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