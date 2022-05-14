Рашисти під ранок обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»

На кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки

Сьогодні зранку, 14 травня, окупанти обстріляли Широківську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграмі.

«Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з «Ураганів» Широківську громаду.. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки», – написав він.

За його інформацією, на кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки.

Нагадаємо, 12 травня російські окупанти вчергове обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області.