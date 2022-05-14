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    Події в Україні

    Рашисти під ранок обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»

    Рашисти під ранок обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»
    фото:ua.news

    На кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки

    Сьогодні зранку, 14 травня, окупанти обстріляли Широківську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграмі.

    «Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з «Ураганів» Широківську громаду.. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки», – написав він.

    За його інформацією, на кількох подвір’ях – касетні боєприпаси. Працюють піротехніки.

    Нагадаємо, 12 травня російські окупанти вчергове обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти під ранок обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»