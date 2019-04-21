Зеленському треба буде заплатити більше 500 грн штрафу



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От 510 до 850 грн треба буде заплатити Володимиру Зеленському за те, що показав свій заповнений бюлетень

Сьогодні кандидат в президенти Володимир Зеленський продемонстрував на дільниці свій бюлетень, що є порушенням виборчого законодавства. Через три години поліцейські прийшли в його штаб і виписали адміністративний протокол.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, дії Зеленського кваліфіковано за ст. 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф від 30 до 50 мінімумів доходів громадян.

Матеріали будуть передані на розгляд суду.

Нагадаємо, під час першого туру народний депутат Олег Ляшко продемонстрував заповнений бюлетень.